Армения не отказывается от вооруженных провокаций – омбудсмен Азербайджана

Власти Армении по-прежнему не отказались от вооруженных провокаций против Азербайджана, заявила омбудсмена Азербайджана Сабина Алиева, комментируя очередные вооруженные провокации армянской стороны.
«12 февраля вооруженные силы Армении в очередной раз совершили военную провокацию, открыв огонь по позициям азербайджанской армии в районе населенного пункта Коханеби Товузского района, а также по позиции Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) на территории села Коллугышлаг Зангиланского района, в результате чего был ранен военнослужащий ГПС»
– Сабина Алиева
В этой связи она призвала Ереван отказаться от подобных провокационных действий, так как они не способствуют налаживанию мирного диалога и ведут к дестабилизации ситуации в регионе.
«Считаю, что международные организации, ради установления устойчивого мира в регионе, не должны игнорировать военные преступления, совершенные Арменией, и должны призвать ее прекратить вооруженные провокации, которые ставят под угрозу мирные переговоры, жизнь и здоровье военнослужащих»
– Сабина Алиева