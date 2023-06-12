Армения лишилась шанса провести Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2024

Опубликовано: 15:00, 12 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Армении не состоится Чемпионат мира по тяжелой атлетике. Федерация IWF выбрала местом проведения мероприятия Бахрейн. В апреле на Чемпионате Европы в Армении произошел скандальный инцидент с сожжением флага Азербайджана.

Голосование за место проведения ЧМ будущего года состоялось сегодня в Гаване, IWF выбрала Бахрейн на эту роль. Решение было принято на заседании Исполнительного совета IWF под руководством президента IWF Мохаммеда Джалуда.

Чемпионат состоится в ноябре-декабре 2024 года, он пройдет в городе Манама, бахрейнской столице. Также заявки на проведение ЧМ были поданы от Еревана и албанской Тираны. События на весеннем ЧЕ в армянской столице не оставили стране шансов на принятие еще более масштабного спортивного мероприятия.

На церемонии открытии соревнований был осквернен азербайджанский флаг, инцидент был осужден мировым и спортивным сообществом. EWF в апреле опубликовала расширенное заявление в связи со скандальным случаем в Ереване и выразила солидарность с азербайджанской сборной. Спортсмены Азербайджана отказались участвовать в соревнования в Ереване после того, как флаг их страны был сожжен на празднике. После этого IWF пригласила сборную в Тунис, где они приняли участие в чемпионате Африки по тяжелой атлетике и получили необходимые лицензии для следующей Олимпиады.

Вместе с флагом Азербайджана сгорел и шанс Армении принять Чемпионат мира.

"Вопиющее неуважение, проявленное к нашему флагу на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване, стало еще одним наглядным доказательством того, что армяне до сих пор не готовы не только к миру, но и вообще ни к чему, особенно к организации какого-то крупного спортивного соревнования"

– член правления Федерации тяжелой атлетики Азербайджана Анар Гусейнов

Для Бахрейна ЧМ станет важнейшим в истории королевства мероприятием по тяжелой атлетике. "Обещаем, мы вас не разочаруем! Мы проведем первоклассное мероприятие, и вся семья IWF получит незабываемые впечатления в Бахрейне", – заявил после объявления результатов президент Федерации тяжелой атлетики Бахрейна Эсхак Эбрахим Эсхак.