Вестник Кавказа

Армения лишилась национальной авиакомпании

Армения лишилась национальной авиакомпании
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении приостановили работу перевозчика Fly Arna. Компания – национальный перевозчик страны. Деятельность приостановлена до 7 сентября.

Приостановлено действие сертификата эксплуатанта национальной авиакомпании Армении Fly Arna, работой в этом направлении занимался Комитет гражданской авиации РА.

Отмечается, что перевозчик расстался с последним лайнером. Приостановка работы продлится до 7 сентября текущего года. Если до конца этого время не будет положительных подвижек, то сертификат эксплуатанта будет аннулирован.

Единственный самолет компании - Airbus A320 с бортовым номером EK-YRB отправился в Эмираты из Еревана. Лайнер выведен из авиарегистра республики.

Трекинговые сервисы передают, что компания не эксплуатирует борт EK-YRB с 16 января, когда была приостановлена работа. Еще один такой же самолет с номером EK-YRC вернулся лизингодателю в ноябре прошлого года.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1425 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Непогода фактически закрыла аэропорт Алматы

Непогода фактически закрыла аэропорт Алматы

Число рейсов между Москвой и Грозным возрастет

Число рейсов между Москвой и Грозным возрастет

Самолеты SCAT начали летать между Астраханью и Актау

Самолеты SCAT начали летать между Астраханью и Актау

Между Казанью и Нальчиком будут летать лайнеры Red Wings

Между Казанью и Нальчиком будут летать лайнеры Red Wings

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы