Армения лишилась национальной авиакомпании

В Армении приостановили работу перевозчика Fly Arna. Компания – национальный перевозчик страны. Деятельность приостановлена до 7 сентября.

Приостановлено действие сертификата эксплуатанта национальной авиакомпании Армении Fly Arna, работой в этом направлении занимался Комитет гражданской авиации РА.

Отмечается, что перевозчик расстался с последним лайнером. Приостановка работы продлится до 7 сентября текущего года. Если до конца этого время не будет положительных подвижек, то сертификат эксплуатанта будет аннулирован.

Единственный самолет компании - Airbus A320 с бортовым номером EK-YRB отправился в Эмираты из Еревана. Лайнер выведен из авиарегистра республики.

Трекинговые сервисы передают, что компания не эксплуатирует борт EK-YRB с 16 января, когда была приостановлена работа. Еще один такой же самолет с номером EK-YRC вернулся лизингодателю в ноябре прошлого года.