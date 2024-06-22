Армения и Нидерланды стали стратегическими партнерами

Главы МИД Армении и Нидерландов подписали документ о стратегическом партнерстве сегодня в Ереване. Он охватывает различные сферы сотрудничества, исключая военную отрасль.

Декларацию о стратегическом партнерстве подписали Нидерланды и Армения. Это произошло в ходе визита главы нидерландского МИД Каспара Вельдкампа в Ереван.

Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян сообщил на совместной пресс-конференции, что документ охватывает различные сферы – от укрепления экономических и политических связей до борьбы с гибридными опасностями.

Кроме того, в нем отмечается содействие усилиям по установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа на основании суверенитета стран и принципа неприкосновенности границ, отметил Мирзоян.

Его нидерландский коллега обратил внимание на то, что документ не предусматривает сотрудничество в военной сфере, включая поставки вооружения. Партнерство двух стран не направлено против интересов третьих стран, добавил политик, имея в виду Азербайджан и Турцию.