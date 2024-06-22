Армения и Нидерланды стали стратегическими партнерами

Декларацию о стратегическом партнерстве подписали Нидерланды и Армения. Это произошло в ходе визита главы нидерландского МИД Каспара Вельдкампа в Ереван.
Глава внешнеполитического ведомства Армении Арарат Мирзоян сообщил на совместной пресс-конференции, что документ охватывает различные сферы – от укрепления экономических и политических связей до борьбы с гибридными опасностями.
Кроме того, в нем отмечается содействие усилиям по установления мира и стабильности в регионе Южного Кавказа на основании суверенитета стран и принципа неприкосновенности границ, отметил Мирзоян.
Его нидерландский коллега обратил внимание на то, что документ не предусматривает сотрудничество в военной сфере, включая поставки вооружения. Партнерство двух стран не направлено против интересов третьих стран, добавил политик, имея в виду Азербайджан и Турцию.