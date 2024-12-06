Ярмарка выходного дня возобновит свою деятельность в Геленджике

В Геленджике состоится новая ярмарка выходного дня. На ней будет представлена продукция от местных производителей. Она пройдет 1 февраля.

Жителей и гостей Геленджика порадуют проведением ярмарки выходного дня, которая возобновляет свою деятельность, пишет пресс-служба мэрии города-курорта.

На ней горожане смогут купить свежие овощи и фрукты, мясную, рыбную, молочную продукции, сладости и хлебобулочные изделия от местных производителей по низким ценам.

Самая ярмарка пройдет 1 февраля на улице Островского. Торговые павильоны откроются в 08:00 мск и будут функционировать до 18:00, добавили администрации.