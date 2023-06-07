Армянскому военному не удалось попасть в Ханкенди через пункт пропуска "Лачин"

Опубликовано: 15:29, 7 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: скриншот с видео ГПС Азербайджана

Азербайджанские пограничники не пропустили через пункт пропуска "Лачин" армянского военнослужащего, который пытался попасть в Ханкенди из Армении.

Пограничный пункт пропуска (ППП) "Лачин" остался закрытым для армянского военнослужащего, который пытался попасть через него из Армении в Ханкенди.

Одет он был в гражданскую одежду, однако это не притупило бдительности азербайджанских пограничников, оперативно установивших принадлежность молодого человека к Вооруженным силам Армении, передает Trend.

В то же время ППП круглосуточно открыт для армянских жителей Карабаха, которые могут беспрепятственно проходить через него в любое время суток.

Напомним, ППП "Лачин" был установлен Государственной пограничной службой Азербайджана в начале дороги Лачин-Ханкенди 23 апреля текущего 2023 года.