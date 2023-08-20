Армянские военные не прекращают обстреливать позиции азербайджанской армии

Опубликовано: 11:57, 20 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские военные минувшей ночью вновь открыли огонь из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана в Гедабекском районе, сообщили в Минобороны страны.

Минувшей ночью в 00:05 по местному времени (23:05 мск) подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Галакенд Гедабекского района, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Огонь велся с армянских позиций, расположенных в районе населенного пункта Шишгая Басаркечерского района.

Подразделения азербайджанской армии оперативно подавили огневые позиции армянских военных, сейчас на линии соприкосновения войск спокойно.