РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянские военные не прекращают обстреливать позиции азербайджанской армии

Армянские военные не прекращают обстреливать позиции азербайджанской армии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские военные минувшей ночью вновь открыли огонь из стрелкового оружия по позициям армии Азербайджана в Гедабекском районе, сообщили в Минобороны страны.

Минувшей ночью в 00:05 по местному времени (23:05 мск) подразделения Вооруженных сил Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Галакенд Гедабекского района, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Огонь велся с армянских позиций, расположенных в районе населенного пункта Шишгая Басаркечерского района.

Подразделения азербайджанской армии оперативно подавили огневые позиции армянских военных, сейчас на линии соприкосновения войск спокойно.

Армения ведет обстрел Кельбаджара

Армения ведет обстрел Кельбаджара

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1855 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version