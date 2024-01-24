Армянская авиакомпания временно приостановила все полеты

Армянский авиаперевозчик Fly Arna не осуществляет никаких перелетов с 24 января. Слухи о приостановке рейсов появились в конце прошлого года, однако тогда в компании опровергли их.

В ближайшее время армянская авиакомпания Fly Arna не будет совершать никаких полетов. Об этом сказано в заявлении авиаперевозчика.

"Полеты авиакомпании Fly Arna в данный момент приостановлены, что связано с проводимыми операционными изменениями. Авиакомпания работает над скорейшим возобновлением услуг и обслуживания своих пассажиров"

– пресс-служба авиакомпании

Напомним, Fly Arna – лоукост-перевозчик из Армении, который существует с осени 2021 года. Авиакомпания была учреждена авиаперевозчиком Air Arabia и Фондом госинтересов Армении.