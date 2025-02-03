Вестник Кавказа

Арестован глава дирекции парков и скверов Махачкалы

Арестован глава дирекции парков и скверов Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Дагестана расследуют уголовное дело против руководителя местной дирекции парков и скверов. Сумма ущерба оценивается в два десятка миллионов рублей.

В Махачкале арестован мужчина, возглавляющий городскую дирекцию парков и скверов. Об этом 8 февраля информирует объединенная пресс-служба судов республики.

Мужчину обвиняют в превышении полномочий.

"Суд избрал меру пресечения в отношении директора муниципального бюджетного учреждения "Дирекция парков и скверов" города Махачкалы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ"

– пресс-служба

Руководитель дирекции заключен под стражу до начала апреля. В результате его действий, совершенных в 2022-2023 годах, государству был причинен ущерб на сумму, превышающую 21 млн рублей.

Следствие полагает, что в указанный период подозреваемый незаконно разрешил разместить в городских парках почти три десятка торговых точек.

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