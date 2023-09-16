Арбитражный процесс против Армении начат Азербайджаном

Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении в соответствии с правилами Бернской конвенции. Баку обвиняет Ереван в разрушении окружающей среды за время оккупации азербайджанских земель.
Как сообщил замглавы Верховного суда АР Чингиз Аскеров, процесс расследования экологических преступлений Армении против Азербайджана продолжается.
Выступая на международной конференции в Чолпон-Ате, он подробно рассказал о проделанной работе по защите окружающей среды. Заместитель заявил, что сейчас в Азербайджане применяются концепции "Умный город" и "Умное село", которые имеют большое экологическое значение.
Кроме того, он затронул тему "зеленой энергии" и политику Азербайджана в этом направлении. Аскеров подчеркнул, что данная инициатива важна для международного сообщества.