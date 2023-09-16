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Арбитражный процесс против Армении начат Азербайджаном

Арбитражный процесс против Армении начат Азербайджаном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджан начал арбитражный процесс против Еревана за нанесение вреда окружающей среде за время оккупации земель, сообщил замглавы Верховного суда АР. Он добавил, что расследование продолжается.

Азербайджан начал арбитражный процесс против Армении в соответствии с правилами Бернской конвенции. Баку обвиняет Ереван в разрушении окружающей среды за время оккупации азербайджанских земель.

Как сообщил замглавы Верховного суда АР Чингиз Аскеров, процесс расследования экологических преступлений Армении против Азербайджана продолжается.

Выступая на международной конференции в Чолпон-Ате, он подробно рассказал о проделанной работе по защите окружающей среды. Заместитель заявил, что сейчас в Азербайджане применяются концепции "Умный город" и "Умное село", которые имеют большое экологическое значение.

Кроме того, он затронул тему "зеленой энергии" и политику Азербайджана в этом направлении. Аскеров подчеркнул, что данная инициатива важна для международного сообщества.

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