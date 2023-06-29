Анталью и Волгоград свяжут прямые рейсы

Турецкий авиаперевозчик Southwind с конца апреля организует прямое сообщение между Антальей и Волгоградом. По этому направлению самолеты будут летать трижды в неделю.

Авиаперевозчик Southwind начинается полеты из Волгограда в Анталью. Прямое авиасообщение начнется с 28 апреля. Информацию об этом распространила авиагавань Волгограда.

Сообщается, что вылететь на анталийский курорт можно будет трижды в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Совершать полеты будут Boeing-737-800. Время в пути - 3 часа.

Также с конца мая этот же авиаперевозчик начинает прямое авиасообщение из Волгограда в греческий Ираклион с пересадкой в Анталье. Еженедельные вылеты будут совершаться по четвергам.

Сейчас из Волгограда в Анталью можно улететь самолетами компании "Победа".

