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Анна Нетребко судится с "Метрополитен-опера"

Анна Нетребко судится с &quot;Метрополитен-опера&quot;
Российская оперная дива судится с американской "Метрополитен-опера". За отмену выступлений она намерена получить компенсацию в $360 тыс.

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко подала судебный иск в Нью-Йорке на Metropolitan Opera.

Российская артистка требует компенсацию за отмененные ранее концерты, следует из публикации издания Washington Post.

"В иске... содержатся обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете. Нетребко требует возмещения ущерба в размере не менее 360 000 долларов США, ссылаясь на потерю гонораров за выступления и репетиции"

– Washington Post

В оперном театре считают, что требования артистки не имеет оснований.

Напомним, согласно мартовскому решению суда, Metropolitan Opera должна выплатить звездной исполнительнице свыше $200 тыс за отмену прошлогодних выступлений.

Анна Нетребко - уроженка Краснодарского края, ставшая звездой мировой оперы. «Открыл» будущую звезду в 1993 году Валерий Гергиев. Певица обладает лирико-драматическим сопрано. Нередко дива выступает на одной сцене со своим супругом, драматическим тенором Юсифом Эйвазовым, родиной которого является Баку.

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