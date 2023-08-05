Анна Нетребко судится с "Метрополитен-опера"

Звезда мировой оперной сцены Анна Нетребко подала судебный иск в Нью-Йорке на Metropolitan Opera.
Российская артистка требует компенсацию за отмененные ранее концерты, следует из публикации издания Washington Post.
"В иске... содержатся обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете. Нетребко требует возмещения ущерба в размере не менее 360 000 долларов США, ссылаясь на потерю гонораров за выступления и репетиции"
– Washington Post
В оперном театре считают, что требования артистки не имеет оснований.
Напомним, согласно мартовскому решению суда, Metropolitan Opera должна выплатить звездной исполнительнице свыше $200 тыс за отмену прошлогодних выступлений.
Анна Нетребко - уроженка Краснодарского края, ставшая звездой мировой оперы. «Открыл» будущую звезду в 1993 году Валерий Гергиев. Певица обладает лирико-драматическим сопрано. Нередко дива выступает на одной сцене со своим супругом, драматическим тенором Юсифом Эйвазовым, родиной которого является Баку.