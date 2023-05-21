Анкара обвинила Стокгольм в попытках повлиять на выборы

Опубликовано: 20:44, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции обвинили шведское руководство в попытках повлиять на выборы президента. По словам главы МВД республики, Швеция помогает финансами ассоциации, оказывающей давление на людей, когда они приходят на участки, чтобы сделать свой выбор.

Шведское правительство своими действиями вмешивается в выборы в нашей стране. Такое заявление сделал в воскресенье глава МВД Турции.

По словам Сулеймана Сойлу, Стокгольм дает средства ассоциации, которая пытается повлиять на голосование. Он подчеркнул, что члены Oy ve Otesi ("Голосование и не только" – прим.ред.) оказывают давление на избирательную комиссию и избирателей.

Глава ведомства пояснил, что по закону члены Oy ve Otesi не могут находиться рядом с избирательными урнами, однако все равно делают это.