Выборы в Турции: опубликованы окончательные результаты первого тура

Высший избирательный совет Турции завершил подведение итогов первого тура президентских выборов 2023. Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов.
ЦИК Турции посчитал все голоса, поданные на выборах президента, как внутри страны, так и за рубежом.
- Действующий президент получил 49,24% голосов.
- Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45,07% избирателей.
- У Синана Огана - 5,17%.
Напомним, так как в первом туре 14 мая ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, то был назначен второй тур. Он пройдет 28 мая.