Выборы в Турции: опубликованы окончательные результаты первого тура

Опубликовано: 18:41, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ЦИК Турции

Высший избирательный совет Турции завершил подведение итогов первого тура президентских выборов 2023. Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов.

ЦИК Турции посчитал все голоса, поданные на выборах президента, как внутри страны, так и за рубежом.

Действующий президент получил 49,24% голосов.

Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45,07% избирателей.

У Синана Огана - 5,17%.

Напомним, так как в первом туре 14 мая ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, то был назначен второй тур. Он пройдет 28 мая.