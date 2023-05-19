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Выборы в Турции: опубликованы окончательные результаты первого тура

Выборы в Турции: опубликованы окончательные результаты первого тура
© Фото: ЦИК Турции
Высший избирательный совет Турции завершил подведение итогов первого тура президентских выборов 2023. Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов.

ЦИК Турции посчитал все голоса, поданные на выборах президента, как внутри страны, так и за рубежом.

  • Действующий президент получил 49,24% голосов.
  • Его основной оппонент Кемаль Кылычдароглу заручился поддержкой 45,07% избирателей.
  • У Синана Огана - 5,17%.

Напомним, так как в первом туре 14 мая ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, то был назначен второй тур. Он пройдет 28 мая.

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