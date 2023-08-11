Андрей Карнеев: Китай ищет компромисс в украинском конфликте 

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Саммит по украинскому конфликту, прошедший в Джидде, стал в большей степени площадкой для неформальных переговоров стран Азии по согласованию их позиций. Одним из главных участников стал Китай. Востоковед Андрей Карнеев подвел китайские итоги этого события.

Украинские консультации в Джидде завершились в пользу Китая – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал заместитель директора Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Карнеев. Он подчеркнул, что участие Китая в консультациях было связано с позицией Пекина по украинскому конфликту и необходимостью баланса глобальных сил на международной арене.

Китай в Джидде

Прежде всего Андрей Карнеев указал, что Китай является автором одной из мирных инициатив по Украине, и в таком статусе ему необходимо проявлять активность на масштабных международных саммитах, посвященных путям решения украинской проблемы.

"Как создатель собственной мирной инициативы Китай стремится быть одним из участников общего дипломатического процесса, быть в курсе, что делают другие участники. Поэтому, если бы Китай отказался отправить своего представителя в Джидду, он бы стал в меньшей степени присутствовать на общем украинском треке", - сказал он.

"Участие в консультациях в Джидде укладывается в контекст современной внешней политики КНР: быть активно вовлеченным в основные, наиболее важные процессы, которые происходят на мировой арене. Украинский конфликт – это безусловно самая острая проблема международной политики здесь и сейчас. Поэтому логично, что Китай не остается в стороне", - добавил востоковед.

Китай призывает к компромиссу

Андрей Карнеев напомнил, в чем состоит видение Китая по украинскому конфликту. "Китай заинтересован в том, чтобы был найден какой-то компромиссный вариант. Все понимают, что этот конфликт дает Западу и США предлоги для того, чтобы оказывать давление и на Россию, и на Китай. США после начала конфликта получили возможность максимально ослабить Россию и в то же время обвинить Китай в самых разных аспектах, пытаясь изолировать его и ослабить дипломатические позиции Пекина", - сообщил он.

"Китай – один из крупнейших мировых игроков. Мы знаем, что многие страны уже выдвинули свои инициативы по украинскому конфликту, но одним из первых был именно Китай. Китай действительно заинтересован в том, чтобы был найден компромисс, поскольку это в том числе лишит Запад возможности оказывать давление и всячески ослаблять дипломатические позиции КНР", - отметил эксперт.

Итоги Джидды

Андрей Карнеев обратил внимание, что саммит в Джидде был неформальной площадкой ввиду отсутствия на ней российских представителей. "По сути, это были в значительной степени неформальные консультации, прежде всего, стран Азии. Для Китая эти переговоры продемонстрировали, что он пользуется большим авторитетом в странах Азии и Африки, то есть в не-западных государствах, и является важным игроком в нынешней дипломатической головоломке", - заявил он.

"Китай еще раз подтвердил свою заинтересованность в нахождении механизмов развязки текущего кризиса. Нельзя сказать, что именно Китай сыграл главную роль на саммите в Джидде, ведь именно страны Ближнего Востока в этот раз были инициаторами. Но безусловно, что Китай – активный игрок, что и продемонстрировали консультации", - заключил заместитель директора Института стран Азии и Африки при МГУ имени М. В. Ломоносова.