Анапу и Темрюк соединит новый мост через Старую Кубань

Опубликовано: 16:53, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: ФКУ "Черноморье"

Дорожные службы Кубани начали строительство нового моста, которые перекинется через реку Старая Кубань и разгрузит транспортный поток на автодороге А-290 Новороссийск – Керчь.

В районе Анапы сегодня установили будущие опоры для нового моста через реку Старая Кубань – это единственный мост на 27-километровом участке трассы А-290 Новороссийск-Керчь, будет он четырехполосным, а его длина составит 74 метра, сообщает ФКУ "Черноморье".

"Многие автомобилисты уже оценили удобство Северного обхода Анапы. Только в июне в обе стороны по этому участку проехали около 400 тыс автомобилей. Новая дорога во многом разгрузила курорт от транзитного транспорта, сократила пробки, в целом сделала удобнее автомобильное движение"

- мэр Анапы Василий Швец

Кроме моста при реконструкции автодороги строители возведут шесть путепроводов, три развязки и три надземных пешеходных перехода, а сама обходная дорога пройдет, минуя хутор Белый, Нефтяную гору и станицу Старотитаровскую, что значительно разгрузит ее в летний сезон, когда на отдых к морю отправляются десятки и сотни тысяч автолюбителей, пишет портал Юга.ру.