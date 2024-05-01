Вестник Кавказа

Анапа обзаведется Черноморским театром

Анапа обзаведется Черноморским театром
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Анапе возведут Большой Черноморский театр на две тысячи мест. Он появится на территории Императорского парка. Проектные работы уже ведутся.

Руководитель курортного города Анапа в Краснодарском крае Василий Швец сообщил о планах возведения Большого Черноморского театра.

Здание сможет вместить в себя до двух тысяч человек. Театр появится на территории Императорского парка, где также начнется строительство Молодежного театра.

Отмечается, что в настоящее время идут проектные работы, а строительные начнутся в следующем году.

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