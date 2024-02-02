Американские СМИ: мир должен знать о массовых убийствах в Ходжалы

Сегодня общественности было представлено захоронение жертв массовых убийств в Ходжалы. Американские журналисты, побывавшие в Аскеране, где были найдены останки, поделились с "Вестником Кавказа" своей позицией по этому преступлению против человечности.

ЭКСКЛЮЗИВ

Американские журналисты, посетившие сегодня крепость Аскеран (Карабахский экономический район Азербайджана), где были найдены останки жертв массовых убийств азербайджанского населения в Ходжалы, рассказали корреспонденту "Вестника Кавказа" о необходимости распространения фактов об этом преступлении против человечности по всему миру.

Председатель Ассоциации журналистов Лимы (Перу) Риккардо Санчес Серра назвал массовые убийства азербайджанского населения Ходжалы варварством. "Сегодня у человечества есть возможность посмотреть, что Армения сделала с мирными жителями Азербайджана в этом районе. Человечество не должно забывать об этом, и такое не должно повторяться", - призвал он.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Я несколько раз был в этих районах Азербайджана, и я вижу, что Армения хотела уничтожить абсолютно все, что было связано с исламом и азербайджанским народом. Они разрушили музеи, театры, кладбища, дворцы, чтобы потом доказывать, будто Карабах и Восточный Зангезур были их землей. Очевидно, что эта территория была не их, а азербайджанская – иначе они не уничтожали бы все, что здесь стояло. За 30 лет оккупации здесь ничего не строили, а только разрушали", - обратил внимание Риккардо Санчес Серра.

Журналист позитивно оценил усилия Азербайджана по возрождению Карабаха и Восточного Зангезура. "Очень быстро происходит реконструкция населенных пунктов на этой территории. Я понимаю, что в том числе поэтому президент Ильхам Алиев был переизбран с таким большим процентом поддержки. Также люди голосовали за него, потому что он освободил эти земли от оккупации", - сообщил он.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Я много брал интервью у вынужденных переселенцев. Многие из них сейчас живут в Баку, и они очень хотят вернуться. К сожалению, их возвращение и восстановление городов и сел продвигается медленно из-за тотального минирования территорий оккупантами", - добавил председатель Ассоциации журналистов Лимы.

Журналистка из Монтевидео (Уругвай) Мария Эугения Родригез рассказала, что находится в Азербайджане по приглашению правительства в течение 4 дней. "Я наблюдала за выборами в Лачине, а сегодня мы посетили Аскеран. Конечно, я шокирована масштабом разрушений на освобожденных территориях Азербайджана, пустыми городами и руинами. В то же время, я впечатлена тем, насколько быстро азербайджанское правительство восстанавливает свои земли", - отметила она.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Родригез также призвала к повсеместному информированию о преступлениях Армении в годы Карабахской войны, включая массовые убийства в Ходжалы. "Очень важно для народов и стран расследовать то, что случилось в прошлом, идентифицировать обнаруженные кости, чтобы знать свою историю и обеспечивать правосудие. Семьи тоже вправе знать, что случилось с их родственниками 20-40 лет назад", - заключила уругвайская журналистка.