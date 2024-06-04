Вестник Кавказа

Алтай очистит скалы от граффити на средства турналога

Река Кумир
© Фото: Татьяна Отвагина/ “Вестник Кавказа“
Сборы от турналога на Алтае собираются направить на избавление скал от граффити. Также средства пойдут на обеспечение сохранности других природных объектов в регионе.

В будущем году на Алтае будет введен туристический налог, который поможет эффективнее сохранять природные достопримечательности региона. Об этом поведали в Ассоциации туристских организаций Алтая.

"Сегодня не хватает средств, которые будут выделяться на очистку тех же скал. …Действительно была необходимость в создании некоего фонда, который будет направлен на содержание и сохранение природных ресурсов"

– глава организации

Татьяна Зяблицкая уточнила, что ожидается, что новый налог даст региону 50-70 млн за год.

Она подчеркнула, что средства помогут ликвидировать вандальные рисунки и надписи на скалах и памятниках, а также пойдут на решение проблемы мусора на природных территориях, передает ТАСС.

Ежегодно Алтай посещают свыше 2,5 млн туристов.

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