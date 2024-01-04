Алматы встретит весну грандиозным концертом

Сегодня, в субботу, 2 марта, в Алматы пройдет масштабный концерт "Мелодии весны", в основу которого лягут лучшие рок-хиты Beatles, Queen и других всемирно известных музыкантов, которые исполнит Государственная хоровая капелла имени Байкадамова.

Сегодня в 18.00 в Алматы в Большом зале Казахской государственной академической филармонии им.Жамбыла состоится концерт "Мелодии весны" с участием Государственной хоровой капеллы имени Б.Байкадамова.

В программе грандиозного концерта - попурри на песни из репертуара группы The Beatles, хиты легендарной британской группы Queen, композиции Джорджа Поултона, Николаса Бродского, Бена Кинга, Бобби Меферрина, Джона Кендера, а также произведения российских, казахстанских композиторов и народные песни, передает "АиФ-Казахстан".

В концерте примут участие художественный руководитель и главный дирижер капеллы Беймбет Демеуов, а также ведущие солисты коллектива Индира Кудабаева, Алмат Есимханов и Муштари Исламова.

Напомним, в репертуар капеллы входят хоровые обработки народных песен и кюев, а также сочинения крупных форм и произведения современных композиторов. Капелла успешно гастролирует по Казахстану и за его пределами.