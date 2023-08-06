Алматы примет IV Игры стран СНГ

Опубликовано: 16:57, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Совет спортивных ведомств СНГ единогласно проголосовал за назначение Гянджи спортивной столицей СНГ 2025 года, а Алматы – спортивной столицей СНГ 2026 года, когда в этих городах будут проходить очередные Игры стран СНГ.

Замглавы Минспорта России Алексей Морозов, находясь на II Играх стран СНГ в Минске, сообщил, что вслед за Гянджой, которая примет III Игры в 2025 году, местом проведения этих соревнований станет Алматы.

Морозов сообщил, что в Минске прошло заседание совета спортивных ведомств стран СНГ. Как писал ранее "Вестник Кавказа", совет проголосовал за проведение III Игр стран СНГ в Гяндже, после чего выбрал Алматы городом-хозяином IV Игр в 2026 году.

В эти годы города-хозяева соревнования получат статус "Спортивная столица СНГ". Таким образом, Гянджа будет спортивной столицей Содружества в 2025 году, а Алматы – в 2026 году.

"В 2026 году статус заслуженно перейдет к Алматы, неоднократно принимавшей крупные спортивные соревнования мирового и континентального масштаба"

– Алексей Морозов

II Игры стран СНГ

Напомним, что II игры стран СНГ стартовали накануне. Одиннадцатидневные состязания в двадцати дисциплинах происходят сразу в одиннадцати белорусских городах. Помимо атлетов стран Содружества в них участвуют спортсмены из более 10 других государств.

В турнире лидерствует Россия – по итогам двух неполных дней на счету российской сборной 15 золотых медалей, 4 серебряных и 9 бронзовых. На втором месте Узбекистан с 4 золотыми медалями, 5 серебряными и 3 бронзовыми. Замыкает тройку лидеров Азербайджан – у него 3 "золота", 4 "серебра" и 7 "бронз".