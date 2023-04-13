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Алматы избавят от пробок в часы пик

Власти Алматы в скором времени решат проблему автомобильных пробок в городе в часы пик, рассказал сегодня на встрече с жителями аким мегаполиса Ерболат Досаев.

Сегодня на встрече с жителями Ауэзовского района Алматы аким города Ерболат Досаев объяснил, как власти будут решать проблему с автомобильными пробками. 

У жителей мегаполиса создается впечатление, что акимат этой проблемой не занимается, в то же время в Алматы идет маятниковое движение. Утром все приезжают в центр, а вечером уезжают. Идея состоит в том, чтобы дифференцированно управлять светофорами – в утреннее время побольше направлять в центр, а вечером - наоборот, – предложил один из участников встречи, передает "АиФ-Казахстан".

Ерболат Досаев заверил собравшихся, что город не стоит на месте.

"Мы сейчас занимаемся вторым этапом. Надеемся, что до конца года получим картину. Это вопросы применения искусственного интеллекта в управлении", отметил он.

Во время большого трафика частота смены светофорных направлений будет управляться искусственно, пояснил Ерболат Досаев.

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