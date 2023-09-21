Алексей Наумов: вопрос Карабаха решен навсегда

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Политолог Алексей Наумов подвел итоги завершенной накануне антитеррористической операции в Карабахском экономическом районе Азербайджана: тема сепаратизма закрыта навсегда, и ничто уже не сможет изменить ситуацию в пользу армянского национализма.

Разоружение ВС Армении и армянских НВФ в Карабахском экономической районе Азербайджана – крупнейший послевоенный шаг к миру на Южном Кавказе, заявил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" эксперт Российского совета по международным делам, политолог Алексей Наумов, комментируя итоги антитеррористической операции.

"Это наиболее крупный и последовательный шаг к мирному урегулированию за последние три года. У сепаратистов было три года на то, чтобы разоружиться и создать условия мирным жителям Ханкенди или спокойно уйти, или реинтегрироваться в правовое поле Азербайджана. Они этой возможностью, которую им предоставил азербайджанский президент, пренебрегли, хотя в их распоряжении было посредничество российских миротворцев. Теперь они получили то, чего заслуживают", - подчеркнул он.

"Я думаю, что отныне мы увидим полную реинтеграцию Карабаха в Азербайджан, увидим полный вывод незаконных вооруженных формирований, который должен был состояться еще три года назад. В общем-то, вопрос Карабаха решен навсегда и безоговорочно. Стабильный мир уже на пороге. Мы видим первые лучи этого рассвета, который уже с нами будет очень скоро. Если говорить о конкретных сроках, то формальный дедлайн – 2025 год, но по факту, я думаю, все произойдет уже в ближайшие месяцы", - обратил внимание Алексей Наумов.

Эксперт РСМД выразил уверенность в том, что Армения не будет пытаться вернуться к реваншистским идеям. "Я думаю, что угрозы нарушения перемирия между двумя государствами сейчас нет. Армянская армия и армянское руководство не настолько глупо, чтобы пытаться сейчас напасть на азербайджанские войска на границе и, соответственно, лишиться участия в проекте Зангезурского коридора. Вчера наступил тот день, которого мы все ждали, который мы так хотели увидеть. Это не частичное решение, как было в 2020 году, а окончательный переход к миру на Южном Кавказе", - указал он.

"Я считаю, что даже если в Армении сменится власть, это ничего не изменит. Максимально плохое, что может быть – это локальный всполох вооруженной активности, которой немедленно будет положен конец руками азербайджанской армии. Этот вектор уже никак не сломить. Я много раз говорил, что судьба Карабаха предопределена, и он безусловно будет под полным контролем Азербайджана, что теперь и состоялось. Уже ничто не способно поменять эту динамику", - заключил Алексей Наумов.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.