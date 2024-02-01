Александр Орлов: президентские выборы в Азербайджане организованы очень качественно

Выборы президента в Азербайджане, которые проходят в стране сегодня, проводятся очень качественно, сообщил "Вестнику Кавказа" наблюдатель от РФ, депутат Мособлдумы Александр Орлов.

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Президентские выборы в Азербайджане проводятся в соответствие с высокими стандартами, рассказал корреспонденту "Вестника Кавказа" российский наблюдатель, депутат Московской областной думы Александр Орлов.

Он уточнил, что выступает наблюдателем на выборах в Азербайджане уже во второй раз. "Сегодня мы приехали примерно в 8 избирательных участков.

Я бы выделил хорошую явку. Никаких нарушений, и признаков даже никаких не было. Люди приходят с хорошим настроением", – отметил депутат.

Представитель России также высоко оценил работу наблюдателей и организаторов выборов.

"Очень качественно, я считаю, отрабатывают наблюдатели и сами представители избирательных участков, потому что встречают, подробно рассказывают, в чем заключается процедура. Продемонстрированы хорошие стандарты, хорошая и качественная избирательная кампания", – подчеркнул Александр Орлов.