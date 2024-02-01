Алла Полякова: выборы президента Азербайджана организованы на высоком уровне

Организация президентских выборов в Азербайджане, которые прошли сегодня, была на высоком уровне, сообщила "Вестнику Кавказа" российский наблюдатель, депутат Госдумы Алла Полякова.

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Выборы президента Азербайджана проводятся на очень высоком уровне, рассказала в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" наблюдатель, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по контролю, заместитель координатора межпарламентской группы дружбы Милли Меджлиса и Государственной Думы Алла Полякова.

Прежде всего она отметила, что для нее это уже третья миссия международного наблюдателя в Баку.

"Первый раз я была 11 апреля в 2018 году также наблюдателем на выборах президента. Влюбилась в город, в гостеприимство, во все, что с этим связано. Потрясена красотой и чистотой, людьми. Также в 2020 году я была международным наблюдателем на выборах своих коллег в Милли Меджлис. Наша делегация, которой я руководила, была в Габале", – поведала парламентарий.

Депутат рассказала, что сегодня они посетили более 8 участков, причем все они были абсолютно разными. "Это и детские сады, и школы, и Бакинский государственный университет, метрополитен, школы искусства и везде мы можем отметить высокий уровень организации. Разговаривали с наблюдателями, нарушений не выявлено. От каждого кандидата в президенты на всех участках присутствуют представители, смотрят за соблюдением проведения выборов", – подчеркнула она.

"Было приятно увидеть, что сегодня в Баку отличная погода, и сегодня выходной день, и люди шли семьями в хорошем, позитивном настроении. Явка, как всегда, традиционно очень высокая. Я думаю, что все заинтересованы в том, чтобы республика развивалась и дальше, и это было видно на лицах людей", – заключила Алла Полякова.