Александр Дзасохов: У Гейдара Алиева был дар лидера 

Опубликовано: 9:00, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Дипломат, политик, государственный деятель Александр Дзасохов в день столетнего юбилея общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева рассказал "Вестнику Кавказа" о значении этого великого человека для истории СССР, независимого Азербайджана и российско-азербайджанских отношений.

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиевича Алиева. Экс-президент Северной Осетии, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Сирии, вице-президент Российского совета по международным делам Александр Дзасохов, лично знавший Гейдара Алиева, поделился с "Вестником Кавказа" воспоминаниями и оценками роли этого великого государственного деятеля в мировой истории.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гейдар Алиев в СССР

Александр Дзасохов в первую очередь подчеркнул, что память о Гейдаре Алиеве не увядает. "Проходит время – годы, десятилетия – но историческая личность Гейдара Алиева навсегда остается в народной памяти. Я хорошо помню, как в 1969 году Гейдар Алиевич был избран первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, то есть руководителем республики. Это назначение вызвало большой интерес в общественно-политических кругах по всему Советскому Союзу", - сказал он.

"Гейдар Алиев пришел на эту высокую должность после многих лет службы в системе государственной безопасности. Одни считали, что это его преимущество, другие удивлялись, сможет ли он в такой республике, которая имеет большую историю, решить актуальные государственные, социальные, экономические и другие задачи. Но месяц за месяцем, как я помню, мы получали новости, что по многим направлениям идет наращивание возможностей Азербайджанской Республики. Это относилось ко всем традиционным сферам, и к нефтяной промышленности, и к аграрной промышленности и так далее", - поведал дипломат.

Одним из событий, сделавших Гейдара Алиева известным на мировом уровне политиком, была международная конференция 1970 года в Баку. "В Советском комитете солидарности стран Азии и Африки, где я работал в те годы, планировали в 1970 году провести крупную международную конференцию, посвященную опыту республик советского Востока в решении национальных, культурных и социальных задач. Естественно, у нас возникла оправданная идея, чтобы этот большой форум провести в Баку. Весной 1970 года мы отправились в Баку. Я помню эту встречу: мы рассчитывали на поддержку проведения конференции, а в результате договорились, что нас особенно обрадовало, что лидер республики выступит с основным докладом", - отметил Александр Дзасохов.

"Все последующие месяцы до осени 1970 года шла активная подготовка. Гейдар Алиевич непосредственно сам со своими помощниками готовил это выступление. Оно было чрезвычайно интересным по содержанию, по форме, по тому, как он учитывал то, что хотели бы узнать для своих стран и для своих политических партий те, кто прибыли на эту конференцию. Мое знакомство и мои дружеские отношения с Гейдаром Алиевым потом продолжились на многие годы. А участники этой конференции, разъехавшиеся по своим странам, конечно, опубликовали много статей. У меня до сих пор хранятся копии этих статей", - сообщил он.

Благодаря достижениям в АзССР Гейдар Алиев стал членом Политбюро и первым заместителем Председателя совета Министров СССР. "Почти половина сфер и задач, которые стояли перед правительством Советского Союза, курировались Гейдаром Алиевичем. Поскольку его родина – советский Восток, зарубежные политики, не имея каких-то на этот счет документов, интуитивно (и вполне правильно) считали, что в высшем политическом руководстве Советского Союза есть человек, который выражает интересы стран Азии и Африки и Ближнего Востока. Работа Гейдара Алиевича в Москве имела огромный успех. Он успевал быть и в Сибири, и за Уралом, и на местах непростых событий, которые происходили в разных концах нашей большой страны. Он пользовался огромным авторитетом. Многие возлагали на него надежды, что в сложный переходный период "Перестройки" он будет опорой для решения возникших задач", - подчеркнул Александр Дзасохов.

"К сожалению, это была большая ошибка, что в 1987 году Гейдар Алиев был выведен вместе с несколькими другими членами ЦК из состава и ЦК, и Политбюро"

– Александр Дзасохов

Гейдар Алиев в Азербайджанской Республике

Экс-президент Северной Осетии напомнил, что Гейдар Алиев еще в 1990 году переехал из Москвы в Азербайджан, в родной Нахчыван. "Можно сказать, он, как Антей, прикоснулся к земле и обрел новые силы. Шаг за шагом народ стал чувствовать, что Гейдар Алиевич со свойственной ему целеустремленностью и правильными выводами по ситуации решает вопрос за вопросом. Его возвращение в Баку в качестве сначала председателя парламента, а потом и президента Азербайджанской Республики было встречено с одобрением абсолютным большинством, если не сказать, что всем населением страны", - сказал он.

Гейдар Алиев и российско-азербайджанские связи

Александр Дзасохов особо отметил вклад Гейдара Алиева в формирование взаимовыгодных и взаимоуважительных отношений между Россией и Азербайджаном. "Гейдару Алиевичу принадлежит личная большая заслуга, что в турбулентной атмосфере после дезинтеграции Советского Союза он позаботился о том, чтобы сохранить дружеские отношения независимого Азербайджана и современной России. Я хочу подчеркнуть роль Гейдара Алиевича на кавказском пространстве. Ему принадлежит инициатива проведения встречи руководителей трех закавказских государств и руководителей северокавказских республик в Кисловодске. Это было в середине 90-х годов, и встреча сыграла колоссальную роль. Можно вспомнить поездки руководителей регионов Северного Кавказа, Ростова, Краснодара – один за другим они посещали Азербайджан, и каждый раз они имели возможность встретиться с Гейдаром Алиевичем", - напомнил государственный деятель.

"Я хорошо помню, как Гейдар Алиевич был второй раз избран президентом республики. Это был 1998 год, осень. Я в то время вернулся на родину в Осетию и был избран президентом республики. В октябре я из Владикавказа вылетел в Баку на инаугурацию, и меня удостоили чести сидеть рядом с семьей Гейдара Алиевича. Замечательная, дружная семья. В зале несколько тысяч человек. На трибуне один Гейдар Алиевич, перед ним микрофон, никаких трибун, никаких приспособлений, на которые можно опереться. Он стоял, как человек, имеющий не только политическую волю, но и физическую волю, и выступал с докладом без бумаги, без каких-то тезисов. И каждое слово было продумано", - поделился воспоминаниями Александр Дзасохов.

"Когда завершилась торжественная церемония, он меня попросил остаться на следующий день вместе с делегацией. На следующий день он уже пригласил почти весь состав правительства, и у нас состоялся неторопливый, но содержательный, для всех нас интересный разговор о годах нашего знакомства, о встречах в Москве, о том, как мы видим кавказские проблемы. Это, конечно, имело огромное значение"

– Александр Дзасохов

Дар Гейдара Алиева

Экс-президент Северной Осетии подчеркнул, что Гейдар Алиев войдет в историю ХХ века как выдающийся государственный и политический деятель. "Политика – это профессия, но, откровенно говоря, в случае с Гейдаром Алиевичем надо говорить о том, что у него был дар политика, дар лидера. Одновременно, за время его руководства АзССР, а потом работы в правительстве Советского Союза он обрел безгранично большое профессиональное знание крупных вопросов. Поэтому я отношу его к тем, у кого есть дар политика. Это качество раскрывается по ходу тех задач, которые решает политик", - указал он.

"Когда Гейдар Алиевич был избран руководителем республики, первым секретарем ЦК Компартии, были предположения, что чем выше должность, тем политик больше изолируется от народа, от общества. Вопреки таким представлениям он с первых дней своей работы был открыт для народа. Более того, как мне кажется, он идеи черпал как раз из народной среды. Воспринимал пожелания и ожидания народа – это не часто встречающееся качество у политиков. Я помню, когда мы дважды в качестве гостей из Москвы приезжали по вопросам подготовки международной конференции, он нас приглашал к себе домой. Помимо гостеприимства мы обращали внимание, что всегда за столом были и дочка, и сын Гейдара Алиевича – Севиль и Ильхам. Это удивительная, большая внутренняя культура", - продолжил Александр Дзасохов.

"Он каждому, кто приезжал из Москвы, и это могут сотни людей подтвердить, уделял внимание. Потому что у него была какая-то своя логика не уставать от встреч. Как мудрый политик Гейдар Алиевич старался, чтобы все были наделены вниманием. Это имеет большое поучительное значение. Мы должны помнить об этих качествах большого политика, потому что высокая должность обязывает к тому, чтобы еще больше быть связанным с народом, с тем, кто доверил быть руководителем. Гейдар Алиев на всех этапах своей успешной деятельности руководствовался этими высокими нравственными чертами", - заключил дипломат.