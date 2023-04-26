Медики отмечают столетие Гейдара Алиева

Медики Азербайджана, Германии и Турции по-своему отметили приближающееся 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева. В конце апреля при поддержке Фонда Гейдара Алиева в Астаринском районе Азербайджана провели VI Азербайджано-германо-турецкий медицинский Конгресс и VIII Бакинские международные дни медицинского тренинга.

В Азербайджан съехались более 60 специалистов из Германии, Турции, Узбекистана, Словакии, Боснии и Герцеговины, Филиппин, Сингапура и других стран, а также представители Европейского и Азиатского обществ эндоскопических и лапароскопических хирургов. Послушать их пришли местные медики.

Перед началом конгресса его участники принесли цветы к памятнику Гейдару Алиеву в Астаре.

Глава исполнительной виласти Астаринского района Газанфар Агаев рассказал о реформах, проводимых для обеспечения доступа граждан к медицинскому обслуживанию.

Зампред парламентского Комитета здравоохранения, начальник научно-практического и учебного центра Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Рашад Махмудов выразил мнение, что Гейдар Алиев придал новое дыхание здравоохранению:

Внимание к здоровью населения, процессу подготовки квалифицированных национальных кадров, развитию системы здравоохранения на фоне современных вызовов были одним из основных направлений политики Гейдара Алиева. Проблему медицинских кадров решила инициатива Гейдара Алиева об отправке молодых людей для получения высшего медицинского образования в зарубежные страны.

Рашад Махмудов высоко оценил сегодняшнюю работу по повышению качества обслуживания и формированию финансово-технической базы в соответствии с современными стандартами, а также повышение социальной защиты врачей.

Заместитель исполнительного директора объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана Анар Исрафилов отметил роль Гейдара Алиева в реконструкции системы здравоохранения, комплектации больниц в соответствии с нормами того времени.

Министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев и его узбекский коллега Амрилло Иноятов обратились с видеообращениями к участникам конференции.

Председателю Азербайджанского общества минимально инвазивной хирургии Гурбанхану Муслимову была вручена медаль Минздрава Узбекистана за заслуги в развитии узбекского здравоохранения.

А замминистра здравоохранения Узбекистана Аброржон Алижанов вручил Рашаду Махмудову памятный подарок, специально подготовленный для Фонда Гейдара Алиева и посвященный 100-летию Гейдара Алиева.

Конгресс продолжил работу тренингами и мастер-классами в астаринской, лерикской и масаллинской центральных районных больницах: там прошли занятия по 12 специальностям, а впервые проведенная в регионе эндоскопическая хирургическая операция транслировалась непосредственно в зал пленарных заседаний и сопровождалась интерактивным обсуждением.