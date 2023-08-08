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Алан Дзагоев может перебраться в Турцию

Алан Дзагоев
© Фото: страница бывшего полузащитника "Рубина" Алана Дзагоева в социальных сетях
Алан Дзагоев может стать игроком турецкого клуба. Интерес к хавбеку проявляет "Антальяспор", занявший по итогам прошлого сезона 13-е место.

Бывший полузащитник ЦСКА и казанского "Рубина" Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Турции. Об этом пишут местные СМИ.

Интерес к 33-летнему хавбеку проявляет "Антальяспор".

Стороны уже провели несколько раундов переговоров, однако пока далеки от согласования контракта.

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне Алан Дзагоев выступал за казанский "Рубин". Он провел за команду 20 матчей в Первой лиге, отметившись в них 3 забитыми мячами. "Антальяспор" закончил минувший сезон на 13-м месте в чемпионате Турции, набрав в 36 турах 41 очко.

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