Алан Дзагоев может перебраться в Турцию

Опубликовано: 19:55, 8 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница бывшего полузащитника "Рубина" Алана Дзагоева в социальных сетях

Алан Дзагоев может стать игроком турецкого клуба. Интерес к хавбеку проявляет "Антальяспор", занявший по итогам прошлого сезона 13-е место.

Бывший полузащитник ЦСКА и казанского "Рубина" Алан Дзагоев может продолжить карьеру в Турции. Об этом пишут местные СМИ.

Интерес к 33-летнему хавбеку проявляет "Антальяспор".

Стороны уже провели несколько раундов переговоров, однако пока далеки от согласования контракта.

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне Алан Дзагоев выступал за казанский "Рубин". Он провел за команду 20 матчей в Первой лиге, отметившись в них 3 забитыми мячами. "Антальяспор" закончил минувший сезон на 13-м месте в чемпионате Турции, набрав в 36 турах 41 очко.