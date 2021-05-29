Вестник Кавказа

Актер Стивен Сигал получил именную звезду на аллее в Баку

Актер Стивен Сигал получил именную звезду на аллее в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Голливудский актер Стивен Сигал принял участие в церемонии присвоения ему именной звезды на площадке Walk of Fame в Баку. Артиста пригласил Эмин Агаларов.

Актер и мастер боевых искусств Стивен Сигал, по прибытии в Баку, получил именную звезду на Аллее Звезд Walk of Fame в Баку.

Создатель аллеи бизнесмен Эмин Агаларов заявил, что в будущем на ней появятся звезды многих деятелей культуры республики.

К настоящему моменту Walk of Fame уже может похвастаться именными звездами Муслима Магомаева, Тамары Синявской, Нани Брегвадзе и других знаменитостей.

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