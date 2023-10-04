Аксенов отправил в отставку главу Минсельхоза Крыма

Недостаточное освоение средств, выделенных из федерального бюджета Минсельхозу Крыма, стало причиной отставки главы ведомства Андрея Савчука – он проработал в должности чуть больше года.

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом отправил в отставку главу Минсельхоза Крыма Андрея Савчука, документ сегодня опубликован на правительственном портале республики.

"Принять отставку Савчука Андрея Владимировича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым, замещаемой на профессиональной основе, - министра сельского хозяйства Республики Крым согласно поданному заявлению"

- указ главы Крыма

Руководство аграрного ведомства Крыма в минувшем 2023 году не справилось с освоением средств из федерального бюджета, направленных на развитие отрасли, что и вынудило министра написать заявление об увольнении, которое подписал глава Крыма. Его первому заместителю Алиме Зарединовой был объявлен выговор, заявил накануне Сергей Аксенов, передает "Интерфакс".

Следует отметить, что на должности министра Савчук продержался чуть больше года – он был назначен на этот пост в октябре 2022 года.