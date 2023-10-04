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Глава Минтопэнерго Крыма продержался на посту чуть больше двух лет

Глава Минтопэнерго Крыма продержался на посту чуть больше двух лет
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении через два года работы на этом посту.

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь покидает свой пост, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию"

- Сергей Аксенов

Коринь возглавлял министерство с августа 2021 года, до этого он был гендиректором ГУП РК "Крымэнерго".

Назначенный вместо Кориня гендиректором "Крымэнерго" Вячеслав Гайдук в начале сентября уволился по собственному желанию, после чего проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия выявила факт злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников ГУП "Крымэнерго" под его руководством.

Замглавы Таганрога продержался на посту чуть больше года

Замглавы Таганрога продержался на посту чуть больше года

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