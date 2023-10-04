Глава Минтопэнерго Крыма продержался на посту чуть больше двух лет

Опубликовано: 11:07, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь написал заявление об увольнении через два года работы на этом посту.

Министр топлива и энергетики Крыма Игорь Коринь покидает свой пост, написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

"Министр топлива и энергетики Республики Крым Игорь Коринь написал заявление об увольнении по собственному желанию"

- Сергей Аксенов

Коринь возглавлял министерство с августа 2021 года, до этого он был гендиректором ГУП РК "Крымэнерго".

Назначенный вместо Кориня гендиректором "Крымэнерго" Вячеслав Гайдук в начале сентября уволился по собственному желанию, после чего проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия выявила факт злоупотребления полномочиями со стороны сотрудников ГУП "Крымэнерго" под его руководством.