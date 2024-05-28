Аксай остался без воды

50-тысячный Аксай в Ростовской области остался без воды из-за ремонтных работ. Сроки восстановления водоснабжения пока не озвучены.

Аксай в Ростовской области временно лишился водоснабжения, поведала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Сообщается, что отключение воды в 50-тысячном городе связано с ремонтными работами на пересечении улиц Суворова и Западной. Жители могут получить воду от городских властей по заявке.

Отмечается, что подача воды будет восстановлена после проведения работ по ремонту коммуникаций. Сроков восстановления водоснабжения власти региона пока не называют.