Вестник Кавказа

Аксай остался без воды

Кран холодной и горячей воды
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
50-тысячный Аксай в Ростовской области остался без воды из-за ремонтных работ. Сроки восстановления водоснабжения пока не озвучены.

Аксай в Ростовской области временно лишился водоснабжения, поведала министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная. 

Сообщается, что отключение воды в 50-тысячном городе связано с ремонтными работами на пересечении улиц Суворова и Западной. Жители могут получить воду от городских властей по заявке. 

Отмечается, что подача воды будет восстановлена после проведения работ по ремонту коммуникаций. Сроков восстановления водоснабжения власти региона пока не называют.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
820 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.