Акция памяти жертв теракта в Крокусе прошла у стен концертного зала

Память жертв страшного теракта, произошедшего двое суток назад в Крокус сити холле, почтили на месте стихийного мемориала, который возник у стен концертного зала. Туда сегодня пришли более 10 тыс человек.

У стихийного мемориала, появившегося в Крокус сити холле, прошла акция памяти жертв теракта. Фото и видео были опубликованы в Telegram-канале Крокуса.

"Под песню "Журавли" Муслима Магомаева, в честь которого был назван Крокус Сити Холл, поднялся бесконечный клин журавлей в небо"

– пресс-служба концертного зала

В Крокусе выразили глубокую благодарность тем, кто пришел сегодня к мемориалу. В общей сложности память погибших почтили свыше 10 тыс человек. В знак траура они приносили цветы и мягкие игрушки.

В пресс-службе также поблагодарили всех, кто оказывает помощь и поддержку в этой тяжелой ситуации: артистов и партнеров, представителей блогосферы и СМИ, спасателям и медикам, волонтерам, московским и подмосковным властям и всем остальным.