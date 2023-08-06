"Ахмат" впервые выиграл в сезоне

Опубликовано: 23:05, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Ахмат" обыграл в гостях кубанский ФК "Сочи" во время 3-го тура российского футбольного первенства. Стоит отметить, что это первый выигрыш грозненцев в сезоне.

В Сочи час назад закончилась игра третьего тура российского футбольного первенства между "Сочи" и "Ахматом".

Счет на 36-й минуте открыли хозяева благодаря точному удару полузащитника Кристиана Нобоа с пенальти. Всего шесть минут спустя нападающий "Ахмата" Владимир Ильин восстановил статус-кво. А в дополнительное время первого хафтайма полузащитник гостей Артем Тимофеев отправил второй мяч в сетку ворот "Сочи". Этот мяч оказался победным.

Для "Ахмата" этот выигрыш стал первым в сезоне. В двух начальных турах чемпионата против "Крыльев Советов" и ЦСКА грозненцы потерпели два поражения. Еще одно поражение было в Кубке России от "Зенита".