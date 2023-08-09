"Ахмат" нашел усиление во Франции

Опубликовано: 17:50, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт ФК "Ахмат"

Грозненский "Ахмат" приобрел футболиста французского "Лиона" Камило. Контракт с игроком подписан на 3 сезона, он выступает на позиции опорного хавбека.

Бразильский футболист Камило, известный по выступлениям за французский "Лион", стал игроком грозненского "Ахмата", сообщает пресс-служба клуба из Чечни.

Контракт с опорным хавбеком подписан на 4 года. До "Лиона" Камило защищал цвета бразильского "Понте Прета". Игрок также выступал за "Куябу" из той же Бразилии.

"Мы приветствуем Камило в нашей команде, желаем ему хороших матчей, удачи и побед с «Ахматом"

- ФК "Ахмат"