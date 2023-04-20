АФФА крупно оштрафовала пять азербайджанских клубов

Опубликовано: 21:59, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане выписали крупные штрафы пяти местным футбольным клубам. Такое решение было принято на прошедшем в четверг заседании дисциплинарного комитета.

АФФА оштрафовала азербайджанские клубы "Туран-Товуз", "Сабах", "Сабаил", "Карабах" и "Нефтчи" на крупные суммы денег. Такое решение было принято на состоявшемся в четверг заседании дисциплинарного комитета.

"Нефтчи" оштрафован на 4 тыс манатов за слова своего президента в адрес официальных лиц, сказанные им в подтрибунном помещении после матча с "Туран-Товузом".

За нарушения в матче с "Карабахом" на 3,6 тыс манатов оштрафован "Сабах". В свою очередь, "Карабаху" предстоит заплатить 1,6 тыс манатов за действия своих болельщиков после игры.

Кроме того, 3,6 тыс манатов выплатит "Туран-Товуз". Он оштрафован на эту сумму за недисциплинированное поведение и жесткую игру нескольких своих игроков и нарушение правил перед матчем с "Кяпазом",

В свою очередь, "Сабаил" заплатит 2,4 тыс манатов за опоздание на вторую половину встречи с клубом "Зиря".