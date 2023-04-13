Наставник сборной Азербайджана по футболу получит еще один шанс

Опубликовано: 4:50, 13 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу останется на своем посту, несмотря на неудовлетворительные результаты в отборе на Евро-2024. По данным местных СМИ, АФФА приняла решение дать шанс Джанни Де Бьязи на исправление ситуации в ближайших квалификационных матчах.

В четверг состоится заседание исполкома Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), на котором главный тренер мужской сборной Джанни Де Бьязи выступит с отчетом о двух стартовых матчах национальной команды в квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Шанс для Де Бьязи

По данным местных СМИ, несмотря на неудовлетворительные результаты, в ближайшее время увольнять 66-летнего итальянского специалиста никто не собирается. Согласно предварительной информации, на исправление ситуации Де Бьязи дадут несколько матчей.

Неудачный старт

В стартовых матчах отборочного турнира ЧЕ-2024 азербайджанская сборная потерпела два поражения с общим счетом 1:9. В первом туре "милли" уступили команде Австрии (1:4), а во втором – Швеции (0:5). После этого в прессе заговорили о том, что в скором времени Джанни Де Бьязи может лишиться своего поста.