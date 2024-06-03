АЭС Аккую: два крана установлены в машзале Блока №2

Работы по строительству АЭС Аккую в Турции продолжаются. В Блоке №2 размещены два крана, и теперь, с их помощью, можно начинать устанавливать основное оборудование.

Монтаж оборудования продолжается на АЭС Аккую, которую строит Росатом в Турции. Информация о новом этапе работ опубликована на сайте "Аккую Нуклеар".

В компании рассказали о завершении установки в машинном зале Блока №2 мостовых кранов. Один может поднять 350 т груза, второй – 15 т. Позже будет установлен еще один кран.

"Их ввод в эксплуатацию откроет возможности для монтажа уникального технологического оборудования для Блока №2: турбогенерирующей установки, основных составляющих элементов турбоагрегата и генератора, которые участвуют в производстве энергии и выработке электричества"

– Аккую Нуклеар

В сообщении обращается внимание на сложность процесса установки. Для ускорения процесса наиболее мощный кран устанавливали уже собранным.

"После ввода всех трех кранов в эксплуатацию мы перейдем к следующему этапу строительства – активным работам по сборке турбоагрегата в здании турбины второго блока"

– первый замгендиректора "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких

В сообщении уточняется, что первые два крана размещены на верхнем ярусе. Они будут управляться с помощью специальной системы, которая не даст им столкнуться, а также позволит избежать перегрузки.

Третий кран будет действовать на нижнем ярусе. Его грузоподъемность достигнет 30 т. Он предназначен для работы с питательными насосами.

Отметим, что краны будут нужны и по окончании строительства – например, для ремонта и обслуживания оборудования.

Где находится АЭС Аккую?

Росатом строит АЭС Аккую в районе Гюльнар турецкой провинции Мерсин. Станция будет действовать на берегу Средиземного моря, вода которая будет задействована в охлаждении.

Несколько дней назад Росатом подтвердил сроки запуска станции. Она начнет работать уже в следующем году.