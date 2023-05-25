Аэропорт Тбилиси не готов стать транзитным хабом

Опубликовано: 21:44, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главный аэропорт Грузии не способен сейчас превратиться в полноценный международный транзитный хаб. Ему требуется модернизация, сейчас в авиагавани нет даже транзитного зала.

Тбилисский аэропорт в ближайшие годы не станет международным транзитным хабом, для этого нужно обновить и перестроить авиагавань.

О превращении аэропорта Тбилиси в хаб заговорили после того, как было объявлено, что с 15 июня у россиян появится возможность транзитом через Грузию летать в европейские города.

"В Грузии на протяжении многих лет идут разговоры о превращении страны в международный транзитный хаб. Несмотря на привлекательность идеи, международный аэропорт Тбилиси не отвечает необходимым для международного хаба стандартам. Годы идут, и до сих пор не удалось построить на территории аэропорта хотя бы транзитный зал. Соответственно, разговоры о международном хабе излишни"

– Georgian Airways

Чтобы реализовать транзитный потенциал стране потребуется минимум пять лет, считают в авиакомпании. Пока россиянам предлагают перелеты с пересадкой в Тбилиси в Париж, Милан, Вену, Ларнаку и Салоники. Авиабилеты уже поступили в продажу.