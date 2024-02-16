Аэропорт Кутаиси закрыт: названа причина неисправности

Прилет и вылет рейсов невозможны в Кутаисском аэропорту. Один самолет уже был перенаправлен в аэропорт Тбилиси. Специалисты устраняют поломку оборудования, но точные сроки ремонта пока не известны.

Аэропорт Кутаиси не принимает и не отправляет самолеты из-за поломки оборудования, подробности ЧП рассказали в компании "Сакаэронавигация".

Уточняется, что воздушное судно из Афин не смогло сесть в авиагавани и было вынуждено уйти на посадку в аэропорт Тбилиси. Посадка была совершена успешно.

В Кутаиси же не работает система навигационного освещения. Специалисты уже ремонтируют неисправное оборудование.

Сообщается также, что рейсы на Кипр и в Абу-Даби, которые должны были вылететь несколько часов назад, также задерживаются. Пассажиров обеспечивают едой.

Чуть позже в аэропорту рассказали, что система навигации была приведена в норму, неисправность устранена.