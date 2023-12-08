Аэропорт Домодедово готовится ко встрече с циклоном Ваня

Непогода, ожидающаяся в пятницу, в связи с разгулом циклона Ваня в Москве, не помешает работе Домодедово. В аэропорту сообщил, что готовы к сложным погодным условиям.

Мощный циклон Ваня приближается к столичному региону, он может сказаться на работе аэропортов. В Домодедово сообщают, что готовы к работе в сложных погодных условиях.

«В настоящий момент отмен и задержек рейсов по погодным условиям в аэропорту Домодедово нет. Воздушная гавань готова к работе в сложных погодных условиях»

– пресс-служба

В авиагавани к работе готовы свыше 100 единиц снегоуборочной техники и машин для распределения противогололедных реагентов. Также в Домодедово создан запас средств для противообледенительной обработки самолетов.

В четверг днем в аэропорту было задержано 12 рейсов.

В пятницу, как обещают синоптики, до столицы доберется пик циклона Ваня. Он принесет мощные снегопады и метели, есть вероятность ледяного дождя.