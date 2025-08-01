Адыгея направила в Кабардино-Балкарию гуманитарную помощь

Гуманитарную помощь в виде воды, соков, бытовой химии, а также других необходимых вещей и продуктов направили жители Адыгеи пострадавшему от схода селевых потоков городу Тырныауз в Кабардино-Балкарии, рассказали в администрации Эльбрусского района КБР.
"Мы хотели, чтобы наши братья, братский народ Кабардино-Балкарии знали, что народ Республики Адыгея вместе с ними в эту трудную минуту. Надеемся, что эта помощь хоть как-то поддержит наших братьев и поднимет им настроение"
- глава регионального исполкома "Единой России" по Адыгее Рамазан Афашагов
Гуманитарная помощь была доставлена в КБР по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Напомним, что первый селевой поток накрыл Тырныауз 21 июля, что привело к разрушению моста на федеральной трассе. С такого же дня в районе действует режим ЧС.
Через десять дней произошел еще один массовый сход селя, нарушивший работу городской инфраструктуры. Часть населения города пришлось эвакуировать.