Адыгея направила в Кабардино-Балкарию гуманитарную помощь

В конце июля в город Тырныауз (КБР) сошел массовый поток селя. Адыгея направила всем пострадавшим от стихии гуманитарную помощь.

Гуманитарную помощь в виде воды, соков, бытовой химии, а также других необходимых вещей и продуктов направили жители Адыгеи пострадавшему от схода селевых потоков городу Тырныауз в Кабардино-Балкарии, рассказали в администрации Эльбрусского района КБР.

"Мы хотели, чтобы наши братья, братский народ Кабардино-Балкарии знали, что народ Республики Адыгея вместе с ними в эту трудную минуту. Надеемся, что эта помощь хоть как-то поддержит наших братьев и поднимет им настроение"

- глава регионального исполкома "Единой России" по Адыгее Рамазан Афашагов

Гуманитарная помощь была доставлена в КБР по поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова.

Напомним, что первый селевой поток накрыл Тырныауз 21 июля, что привело к разрушению моста на федеральной трассе. С такого же дня в районе действует режим ЧС.

Через десять дней произошел еще один массовый сход селя, нарушивший работу городской инфраструктуры. Часть населения города пришлось эвакуировать.