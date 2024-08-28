Адилхан Бижанов: выборы Милли Меджлиса прошли без нарушений

Наблюдатель от казахстанской миссии Организации тюркских государств Адилхан Бижанов сообщил "Вестнику Кавказа" об итогах своей работы на выборах Милли Меджлиса в Азербайджане: выборы прошли в соответствии с Избирательным кодексом АР и без нарушений.

Голосование на выборах Милли Меджлиса VII созыва состоялось без каких-либо нарушений – об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал международный наблюдатель из Казахстана, представитель Организации тюркских государств Адилхан Бижанов.

"Мы в составе миссии Организации тюркских государств от Казахстана наблюдали за процессом голосования и накануне посетили очень много участков. Хочу отметить, что голосование проходило в спокойной обстановке, нарушений в процессе голосования не было", - подчеркнул он.

Наблюдатель высоко оценил уровень организации голосования в соответствии с мировыми демократическими стандартами. "Хотелось бы отметить большую работу ЦИК Азербайджанской Республики, организовавшей установку тысяч вебкамер на избирательных участках. Эти вебкамеры позволяли в режиме онлайн наблюдали за процессом голосования", - пояснил Адилхан Бижанов.

"Добавлю, что в день голосования была активная явка, люди шли с настроением. Особенно стоит отметить высокую активность пожилых людей. В целом, мы констатируем, что избирательный процесс полностью прошел в рамках национального законодательства Азербайджанской Республики", - заключил представитель ОТГ.