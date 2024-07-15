"Абрау-Дюрсо" стал лучшим винным курортом мира

Российский курорт признан лучшим винным курортом мира. "Абрау-Дюрсо" вручили награду за лучшую практику этнотуризма.

Курорт "Абрау-Дюрсо", расположенный в Краснодарском крае, стал лучшим винным курортом мира, сообщает пресс-служба министерства курортов Кубани.

"Абрау-Дюрсо" удостоился такого звания по итогам II Глобального саммита в китайском городе Яньтае, организованный Всемирной организацией винного туризма.

Отмечается, что курорт соревновался с винодельнями из Аргентины, Италии, Испании, Португалии и Чили. Ему вручили награду за лучшую международную практику этнотуризма.

В министерстве добавили, что весь российский рынок этнотуризма в 2024 году составлял 2,5 млн путешественников, однако почти 600 тыс из этой цифры приходится на "Абрау-Дюрсо".