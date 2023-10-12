Абхазских мандаринов в России будет меньше

Опубликовано: 13:04, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вскоре с приходом холодов на российских прилавках появятся настоящие абхазские мандарины, однако нынешней осенью их будет меньше: виной тому – неурожайный год, рассказали в Минсельхозе Абхазии.

В минувшем 2022 году из Абхазии было экспортировано более 39 тыс т цитрусовых, однако в этом году урожай цитрусовых будет меньше – всего около 30 тыс т, рассказал главный агроном отдела агрономии министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба.

"В этом году, так же, как и в предыдущие годы, министерство сельского хозяйства прогнозирует ожидаемый урожай цитрусовых. Нынешний прогноз значительно ниже, чем в прошлом году, поскольку в 2022 прогнозировали урожай более 50 тыс т"

- Теваз Ачба

Конечно, снижение урожая никак не скажется на вкусе давно полюбившихся россиянам абхазских мандаринов, однако часть урожая не пойдет на экспорт просто по причине своей нестандартности, часть останется в республике, да и при сборе урожая есть естественные потери из-за механических повреждений. А переработать такие фрукты, чтобы получить из них соки и джемы, просто негде – в Абхазии нет перерабатывающих заводов, посетовал Ачба, передает Sputnik Абхазия.

При этом уменьшение урожая цитрусовых никак не связано с заболеваниями деревьев, просто год выдался неурожайным - бывало, что собирали и меньше, это стандартное количество по урожайности - от 20 до 40 тыс т, отметил специалист.

Остается надеяться, что следующий год будет более урожайным, добавил главный агроном, напомнив: в прошлом году из Абхазии по данным Государственного таможенного комитета было экспортировано более 39 тыс т цитрусовых.