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Абхазские мандарины торопятся в Россию

Абхазские мандарины торопятся в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Абхазии открылся сезон мандаринов. Совсем скоро фуры груженые цитрусами доберутся до России. 

Уже совсем скоро фуры с мандаринами доставят россиянам одно из главных абхазских лакомств: в республике стартовал «мандариновый сезон».   

«Из Абхазии в Россию с 1 по 12 октября вывезено 8 101 кг мандаринов, тогда как в прошлом году в аналогичный период было экспортировано всего 6 кг»

– начальник отдела статистики государственного таможенного комитета Асида Квициния 

По ее словам, мандариновое раздолье традиционно продлится в республике с октября до начала весны. Пик же придется на новогодние праздники.

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