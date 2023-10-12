Абхазские мандарины торопятся в Россию

Опубликовано: 17:15, 12 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Абхазии открылся сезон мандаринов. Совсем скоро фуры груженые цитрусами доберутся до России.

Уже совсем скоро фуры с мандаринами доставят россиянам одно из главных абхазских лакомств: в республике стартовал «мандариновый сезон».

«Из Абхазии в Россию с 1 по 12 октября вывезено 8 101 кг мандаринов, тогда как в прошлом году в аналогичный период было экспортировано всего 6 кг»

– начальник отдела статистики государственного таможенного комитета Асида Квициния

По ее словам, мандариновое раздолье традиционно продлится в республике с октября до начала весны. Пик же придется на новогодние праздники.