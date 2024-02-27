Абхазские горы потрясло ночное землетрясение

В горных районах Абхазии сегодня ночью были зафиксированы сейсмические колебания. Землетрясение магнитудой 3,2 случилось в 55 км от Сухума.

В горных районах Абхазии было отмечено землетрясение, которое случилось около 3:40 утра 5 марта.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмического центра очаг располагался в 55 км от Сухума и 88 км от Сочи.

Сейсмические колебания были обнаружены на глубине 1 км. Магнитуда подземных толчков была порядка 3,2.

Отмечается, что в ближайших от землетрясения селах и городах его не ощутили

Ранее 24 января сейсмическую активность ощутили жители Кубани. В 29 км от кубанской столицы в этот день случилось землетрясение магнитудой 4,5.

Жители Краснодара, Горячего Ключа и Новороссийска отметили, что подземные толчки были ощутимы.