Абхазская Пицунда примет гастрофестиваль

Фермеры и рестораторы России и Абхазии примут участие в гастрофестивале в Пицунде. Мероприятие пройдет с 23 по 25 июля.

В Пицунде в Абхазии на следующей неделе состоится международный гастрономический агрофестиваль.

Гастрономическое событие будет проходить с 23 по 25 июля, фестиваль приурочат ко Дню города Пицунды. Участниками станут российские и абхазские и российские рестораторы, фермеры, производители, кулинары.

Гастрофестиваль на курорте совместно организован администрацией Гагрского района и молодежью Пицунды.

"Будет построено более 40 павильонов. Программа насыщенная и включает гастрономические и агропромышленные зоны, фудкорты, спортивные мероприятия, гостей будут развлекать аниматоры"

– один из организаторов фестиваля Демид Хагба

Гостей праздника 25 июля ждут музыкальный концерт и салют, пишет Sputnik Абхазия.