Абхазию ждет дефицит яиц

Яйца в Абхазию не поступают из России около месяца, причина - в нехватке продукта на внутреннем российском рынке. Сегодня яйца в Абхазии продаются по 180 рублей.

Цены на яйца в Абхазии достигают 180 рублей, при этом это дефицитный товар - поставок из России нет, рассказал один из поставщиков продуктов в Абхазию Николай Скафарь.

"Поставки прекратились еще с конца ноября. Мы писали письма нашим поставщикам о том, что мы занимаемся снабжением санаторно-курортных учреждений, то есть кормим тех же россиян, которые приезжают на отдых к нам"

– Скафарь

Сложная ситуация с куриными яйцами в России поставила на стоп поставки в Абхазию. В ближайшее время российских яиц на рынке ждать не стоит.

При этом с куриным мясом ситуация в Абхазии лучше, в республике сделали запасы, так что после Нового года цены на курицу даже могут немного снизиться, добавил он, выступая в эфире радио Sputnik.