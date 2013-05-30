Абхазия сдаст России дворец принца Ольденбургского

Дворец принца Ольденбургского в Гагре сдадут в аренду, российский арендатор займется восстановлением уникального объекта в Абхазии.
В данный момент продолжаются переговоры с инвесторами, поделился глава Управления историко-культурного наследия Абхазии Гарик Сангулия.
"На данный момент согласованы начальные документы, которые они должны рассмотреть. Изначально будет эскизный проект работ, который будет нами изучен, и только после этого мы даем разрешение на разработку полноценного проекта по ремонтно-реставрационным работам"
– Сангулия
Абхазская сторона готова отдать замок принца Александра Ольденбургского в Гагре в долгосрочную аренду с рядом условий:
- инвестор отреставрирует дворец;
- в здании будет открыт исторический музей, где будут проводиться экскурсии.
Замок в стиле модерн был построен в Гагре в 1903 году. Несколько десятилетий здание закрыто, с 2010 года проводятся реставрационные работы. Иногда для туристов проводятся экскурсии.